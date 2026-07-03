Come vi abbiamo riportato ieri, l'Inter ha chiuso con la Lazio la trattativa per l'arrivo in nerazzurro di Ivan Provedel

Marco Macca Redattore 3 luglio 2026 (modifica il 3 luglio 2026 | 13:46)

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Come vi abbiamo riportato ieri, l'Inter ha chiuso con la Lazio la trattativa per l'arrivo in nerazzurro di Ivan Provedel. Un affare, come riporta Tuttosport, iniziato nei mesi scorsi e che si è concluso per una cifra vicina ai 3mln di euro:

"Dopo la beffa Palestra, il sogno subito spezzato su Nico Paz e la scelta di non proseguire la trattativa per Solet, l’Inter ha finalmente messo a segno un acquisto, dopo aver definito a giugno la recompra di Aleksander Stankovic. Un acquisto previsto, seppur finito nel silenzio nelle ultime due settimane. Alla fine, però, Marotta e Ausilio hanno convinto la Lazio ad accettare la proposta da 3 milioni per Ivan Provedel, il portiere individuato per giocarsi il posto da titolare con Pepo Martinez (Sommer, svincolato, è fra i candidati dell’Arsenal alla ricerca di un nuovo vice per Raya)".

"Provedel, entrato nei pensieri nerazzurri in primavera, aveva già detto sì all'Inter a metà giugno, dopo un faccia a faccia col suo agente Rava (triennale da 1.5 milioni); c'è voluto del tempo, però, per scalfire la resistenza di Lotito che ha cercato di alzare la posta, accettando alla fine l'offerta da 3 milioni portatagli il 18 giugno. Per chiudere l'operazione mancano le firme sul contratto da parte dello stesso Lotito e le visite mediche di Provedel previste all'inizio della prossima settimana".

(Fonte: Tuttosport)