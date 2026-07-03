Diverse operazioni dovrà concludere l'Inter in questo mercato, sia in entrata che in uscita. Una è però ormai in definizione. Ancora pochissimi giorni, infatti, e Ivan Provedel sarà un calciatore nerazzurro a tutti gli effetti. E' lui il portiere scelto da Chivu e dalla dirigenza per completare il pacchetto e mettere al fianco di Pepo Martinez un'alternativa di esperienza.