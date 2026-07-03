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Inter, acquisto in arrivo: “Documenti già scambiati, ora visite e firma”

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L'aggiornamento su una trattativa ormai chiusa da parte del club nerazzurro in questo mercato
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Diverse operazioni dovrà concludere l'Inter in questo mercato, sia in entrata che in uscita. Una è però ormai in definizione. Ancora pochissimi giorni, infatti, e Ivan Provedel sarà un calciatore nerazzurro a tutti gli effetti. E' lui il portiere scelto da Chivu e dalla dirigenza per completare il pacchetto e mettere al fianco di Pepo Martinez un'alternativa di esperienza.

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"Mancano solo visite mediche e ufficialità. In mattinata sono stati scambiati i documenti, l'intesa è arrivata nella serata di ieri: 3 milioni di euro la cifra che l'Inter verserà alla Lazio. Per lui si chiude un cerchio, essendo tifoso nerazzurro come raccontato dal suo procuratore", l'aggiornamento arrivato in questi minuti negli studi di Sky Sport.

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