L'Inter prenderà due centrali di difesa e un esterno: occhio ad Ake. E ci sono novità su Chalobah e Khalaili

Matteo Pifferi Redattore 3 luglio 2026 (modifica il 3 luglio 2026 | 13:35)

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Chalobah, Khalaili e un nuovo nome dalla Premier. Dopo la trattativa saltata per Palestra e lo stop per Solet, l'Inter ha impostato nuove operazioni che stanno entrando nel vivo.

L'Inter sta monitorando da tempo la situazione Chalobah, nonostante l'interesse concreto del Como che ha avanzato un'offerta da 25 mln al Chelsea, con il club inglese che ne chiede però una decina in più. "Ma l'Inter monitorava la situazione già da prima, e allora ha annusato la possibilità di inserirsi al momento giusto esattamente come successo con Khalaili.

Anche perché se fino a qualche settimana fa il prescelto pareva Oumar Solet, oggi lo scenario è cambiato: col tempo sono aumentati i dubbi attorno al difensore francese, sia per una questione economica (l'Udinese pretende circa 30 milioni), sia tecnica (l'ex Salisburgo viene considerato tatticamente "indisciplinato"), sia fisica (Solet aveva detto addio al club austriaco liberandosi a zero a causa di problemini ricorrenti). Quindi la sua candidatura è da considerarsi ormai del tutto tramontata e la preferenza si è rapidamente - e nettamente - spostata su Chalobah", commenta La Gazzetta dello Sport che non esclude un incontro oggi tra l'Inter e gli agenti di Chalobah che sono a Milano.

Nome nuovo dalla Premier Ausilio ha confermato che in difesa l'Inter prenderà due centrali e un esterno. "Se il tema Khalaili (prescelto e vicino) rappresenta un discorso a parte, come secondo difensore all'Inter è stato proposto il nome di Nathan Aké, olandese di proprietà del Manchester City. Le valutazioni, da parte del club nerazzurro, sono in corso. Nella scorsa stagione Aké non ha giocato moltissimo, però ha una notevole esperienza internazionale, la voglia di sentirsi ancora protagonista e soprattutto un contratto in scadenza nel 2027 che renderebbe meno onerosa l'operazione per quanto riguarda l'esborso sul piano del cartellino.

Se l'Inter riuscisse a replicare pure con Aké la fruttuosa operazione costruita con Akanji, di certo a Chivu spunterebbe un bel sorriso. Ma, al momento, le attenzioni sono tutte rivolte verso il nome di Trevoh Chalobah. Il vero grande obiettivo nerazzurro per la difesa del futuro", chiosa la Rosea.