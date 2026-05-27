"Tutto fatto: non c’è più nulla di cui discutere. L’Inter e Chivu hanno trovato un accordo per il prolungamento di contratto del tecnico. E non l’hanno raggiunto in queste ore, ma già qualche giorno fa, attraverso un incontro tra i dirigenti nerazzurri e Chiodi, il rappresentante dell’allenatore rumeno. A questo punto si tratta solo di attendere la firma e, subito dopo, l’ufficialità. Non dovrebbero tardare: già tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima, infatti, dovrebbero espletate anche queste ultime formalità e spunterà la fumata bianca. Non è stato complicato intendersi".