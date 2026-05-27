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Inter, fatta per il rinnovo di Chivu: ecco quando arriverà l’ufficialità. “In questi mesi…”
E' tutto fatto per il prolungamento e l'adeguamento del contratto di Cristian Chivu. Nei prossimi giorni, come riferisce il Corriere dello Sport, arriverà la fumata bianca, per un finale mai stato in discussione. Si legge:
"Tutto fatto: non c’è più nulla di cui discutere. L’Inter e Chivu hanno trovato un accordo per il prolungamento di contratto del tecnico. E non l’hanno raggiunto in queste ore, ma già qualche giorno fa, attraverso un incontro tra i dirigenti nerazzurri e Chiodi, il rappresentante dell’allenatore rumeno. A questo punto si tratta solo di attendere la firma e, subito dopo, l’ufficialità. Non dovrebbero tardare: già tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima, infatti, dovrebbero espletate anche queste ultime formalità e spunterà la fumata bianca. Non è stato complicato intendersi".
"La volontà di proseguire insieme, infatti, era reciproca ed è conseguenza non solo di un’annata eccellente dal punto di vista dei risultati, con scudetto e Coppa Italia già sistemati nella sala trofei di viale Liberazione, ma anche di una comunità di intenti e di una sintonia che non sono mai venute meno. Anzi si può dire che, se possibile, il rapporto tra Chivu e il club nerazzurro, inteso come dirigenza, ma anche proprietà, si è ulteriormente cementato nel corso dei mesi".
(Fonte: Corriere dello Sport)
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