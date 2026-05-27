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fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Inter concreta su Palestra: c’è stato primo contatto! E all’Atalanta piace…”
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Pedullà: “Inter concreta su Palestra: c’è stato primo contatto! E all’Atalanta piace…”
Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista di mercato, ha parlato così dell'interesse dell'Inter nei confronti di Marco Palestra
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista di mercato, ha parlato così dell'interesse dell'Inter nei confronti di Marco Palestra: "L'Inter farà un tentativo concreto per lui: è un sogno che il club vorrebbe non fosse proibito, consapevole di una valutazione più vicina ai 45 che ai 40 milioni e della concorrenza in Premier.
Il ragazzo è molto apprezzato, ma l'Inter ha un appeal e ci vorrebbe provare: malgrado le smentite, c'è già stato qualche dialogo con l'Atalanta per aggiungere un tassello importante. L'Atalanta ascolterà le offerte, vedremo dove si spingerà l'Inter: un tentativo verrà fatto. E all'Atalanta intanto piace Nicolò Savona: farà delle valutazioni".
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