Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista di mercato, ha parlato così dell'interesse dell'Inter nei confronti di Marco Palestra: "L'Inter farà un tentativo concreto per lui: è un sogno che il club vorrebbe non fosse proibito, consapevole di una valutazione più vicina ai 45 che ai 40 milioni e della concorrenza in Premier.