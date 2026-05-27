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Pedullà: “Inter concreta su Palestra: c’è stato primo contatto! E all’Atalanta piace…”

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Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista di mercato, ha parlato così dell'interesse dell'Inter nei confronti di Marco Palestra
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, giornalista di mercato, ha parlato così dell'interesse dell'Inter nei confronti di Marco Palestra: "L'Inter farà un tentativo concreto per lui: è un sogno che il club vorrebbe non fosse proibito, consapevole di una valutazione più vicina ai 45 che ai 40 milioni e della concorrenza in Premier.

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Il ragazzo è molto apprezzato, ma l'Inter ha un appeal e ci vorrebbe provare: malgrado le smentite, c'è già stato qualche dialogo con l'Atalanta per aggiungere un tassello importante. L'Atalanta ascolterà le offerte, vedremo dove si spingerà l'Inter: un tentativo verrà fatto. E all'Atalanta intanto piace Nicolò Savona: farà delle valutazioni".

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