Curtis Jones resta il primo obiettivo dell'Inter a centrocampo per il mercato estivo. Lo conferma anche Fabrizio Romano, che spiega: "La situazione è molto chiara: l'Inter lo vuole in questa finestra di mercato e ha già un'apertura importante al giocatore, che dà la priorità ai nerazzurri.

Ma il punto cruciale è l'accordo col Liverpool: ieri Ausilio ha incontrato il ds del Liverpool Hughes e si è parlato di lui. Al momento i Reds ne fanno una valutazione più alta delle aspettative dell'Inter. Ci sarà da trattare ma l'Inter dalla sua ha l'apertura totale del giocatore, che resta assolutamente in cima alle priorità anche dopo il rinnovo di Mkhitaryan".