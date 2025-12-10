Tra le note liete di questo prima spaccato di Serie A c’è senza dubbio Ebenezer Akinsanmiro. Il centrocampista classe 2004, cresciuto nel vivaio dell’Inter, sta brillando con la maglia del Pisa di Alberto Gilardino.
Il nigeriano ha totalizzato finora 795 minuti in Serie A in 11 presenze, con un assist all’attivo con la maglia del club toscano. E l’Inter continua a seguire con attenzione la crescita del 21enne di Lagos.
Secondo quanto appreso da FCINTER1908.IT, i toscani possono riscattarlo per 6 milioni di euro ma l’Inter può annullare il riscatto versando nelle casse del Pisa 750 mila euro.
