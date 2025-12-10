"Ancora valutazioni in corso per Denzel Dumfries, l’olandese accusa dolore alla caviglia e se vorrà attendere la completa e definitiva guarigione potrebbe essere necessario attendere fino al nuovo anno .

Non è tutto: l’esterno nerazzurro pare abbia nuovamente cambiato agente e che Mendes non gestisca più i suoi interessi. Il nuovo procuratore di Dumfries dovrebbe adesso essere il potente Ali Barat", ha spiegato Pasquale Guarro.