Può slittare ancora il rientro di Denzel Dumfries. Non arrivano buone notizie sull'esterno olandese, anzi: il dolore alla caviglia non passa. Ecco le ultimissime informazioni raccolte da FCIN1908.it.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni FCIN1908 / Dumfries, pessime notizie: torna nel 2026? Ecco perché. E cambia ancora agente
calciomercato
FCIN1908 / Dumfries, pessime notizie: torna nel 2026? Ecco perché. E cambia ancora agente
Può slittare ancora il rientro di Denzel Dumfries: ecco cosa c'è dietro. E l'esterno dell'Inter cambia ancora procuratore
"Ancora valutazioni in corso per Denzel Dumfries, l’olandese accusa dolore alla caviglia e se vorrà attendere la completa e definitiva guarigione potrebbe essere necessario attendere fino al nuovo anno.
Non è tutto: l’esterno nerazzurro pare abbia nuovamente cambiato agente e che Mendes non gestisca più i suoi interessi. Il nuovo procuratore di Dumfries dovrebbe adesso essere il potente Ali Barat", ha spiegato Pasquale Guarro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA