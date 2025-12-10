L'aggiornamento sul laterale del Cagliari ma di proprietà dei bergamaschi che tanto piace alle big di Serie A

Daniele Vitiello Redattore/inviato 10 dicembre 2025 (modifica il 10 dicembre 2025 | 12:46)

Marco Palestra è finito nel mirino di diversi club italiani. L'exploit con la maglia del Cagliari non è di certo passato inosservato. Lo ribadisce anche TuttoSprot:

"La Juve è interessata a lui sin dalla scorsa estate, quando erano andati in scena i primi contatti col suo agente Alessandro Lucci. All’epoca però l’Atalanta aveva sperato alto (25 milioni) per mettere il veto alla cessione. Un prezzo che, alla luce del grande girone d’andata finora effettuato dal laterale destro, appare ora tutto sommato abbordabile. La sensazione, infatti, è che la valutazione nei prossimi mesi possa impennarsi notevolmente.

Anche perché il ct Rino Gattuso gli ha messo gli occhi addosso e sembra, seriamente, intenzionato a chiamarlo in azzurro per i playoff di marzo. Ecco perché da Bergamo non hanno fretta e rinviano ogni discorso all’estate, quando - c’è da giurarci - potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per il terzino ora nelle file rossoblù. Palestra, infatti, è seguito con attenzione pure da Napoli, Inter e club inglesi in vista della prossima stagione.

Complicato, infatti, se non improbabile che possa spostarsi già gennaio. In Sardegna Marco è sempre titolare e sta crescendo in maniera esponenziale gara dopo gara. Una continuità che gli era mancata alla Dea, che comunque rimane totalmente in controllo del suo cartellino. A nulla sono valsi in tal senso i tentativi del presidente cagliaritano Tommaso Giulini, che aveva provato a più riprese a inserire un diritto di riscatto nell’ambito dell’operazione. Niente da fare. L’Atalanta ha sempre respinto al mittente ogni formula, che non fosse quella di un prestito secco.