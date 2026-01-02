Il nome più caldo di queste ore in casa Inter è quello di Joao Cancelo, in uscita dall'Al Hilal di Simone Inzaghi. Secondo quanto risulta a FCInter1908.it, contrariamente ad alcune voci diffusesi nelle scorse ore, il giocatore non ha affatto rifiutato la destinazione nerazzurra, mantenendo comunque aperta la porta all'ipotesi di un ritorno a Milano.

Al momento, il calciatore e il suo entourage hanno assunto una posizione attendista verso eventuali mosse del Barcellona a stretto giro di posta. Anche i blaugrana, infatti, stanno cercando un esterno destro e Cancelo è uno dei nomi fatti in ottica blaugrana negli ultimi giorni.