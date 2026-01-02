FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter FCIN1908 / Cancelo, nessun no all’Inter: attesa per il Barça. Ma i nerazzurri vogliono chiudere

calciomercato

FCIN1908 / Cancelo, nessun no all’Inter: attesa per il Barça. Ma i nerazzurri vogliono chiudere

FCIN1908 / Cancelo, nessun no all’Inter: attesa per il Barça. Ma i nerazzurri vogliono chiudere - immagine 1
Il nome più caldo di queste ore in casa Inter è quello di Joao Cancelo, in uscita dall'Al Hilal di Simone Inzaghi
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Il nome più caldo di queste ore in casa Inter è quello di Joao Cancelo, in uscita dall'Al Hilal di Simone Inzaghi. Secondo quanto risulta a FCInter1908.it, contrariamente ad alcune voci diffusesi nelle scorse ore, il giocatore non ha affatto rifiutato la destinazione nerazzurra, mantenendo comunque aperta la porta all'ipotesi di un ritorno a Milano.

FCIN1908 / Cancelo, nessun no all’Inter: attesa per il Barça. Ma i nerazzurri vogliono chiudere- immagine 2

Al momento, il calciatore e il suo entourage hanno assunto una posizione attendista verso eventuali mosse del Barcellona a stretto giro di posta. Anche i blaugrana, infatti, stanno cercando un esterno destro e Cancelo è uno dei nomi fatti in ottica blaugrana negli ultimi giorni.

FCIN1908 / Cancelo, nessun no all’Inter: attesa per il Barça. Ma i nerazzurri vogliono chiudere- immagine 3
Getty Images

Ma, da parte sua, l'Inter vorrebbe chiudere subito il discorso e preme per regalare quanto prima un nuovo rinforzo a Cristian Chivu. Situazione che resta in evoluzione.

Leggi anche
SPORT – Cancelo, al Barça non sono convinti: ecco perché. L’Inter rimane…
SM – Mercato Inter, spunta nome nuovo per gennaio: nel mirino Paulo Henrique. Ecco chi è

© RIPRODUZIONE RISERVATA