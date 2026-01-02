Barcellona , Juventus, Benfica e soprattutto Inter . Sono le probabili destinazioni di Joao Cancelo , l'unica cosa sicura in questa faccenda è che il portoghese lascerà l'Al-Hilal. Secondo quanto riporta Sport.es, al momento l'approdo di Cancelo al Barça è piuttosto complicato. L'ostacolo principale rimane l'alto stipendio che percepisce il portoghese in Arabia Saudita, una cifra che è molto lontana dalle attuali possibilità del club blaugrana. Inoltre all'interno del club non vedono il giocatore come una priorità.

Il Barça ha sondato l'opzione dopo aver saputo, attraverso Jorge Mendes, che il calciatore non ha intenzione di continuare all'Al Hilal e che la sua priorità è tornare in Europa. Al vertice svelato da SPORT che ha avuto luogo tra l'agente di Cancelo e il presidente Laporta, si è parlato della situazione del calciatore e si è concluso che all'interno del club non c'è consenso totale sull'opportunità dell'operazione. Inoltre, al Barça hanno chiaro che la priorità del mercato è rafforzare la difesa.