Barcellona, Juventus, Benfica e soprattutto Inter. Sono le probabili destinazioni di Joao Cancelo, l'unica cosa sicura in questa faccenda è che il portoghese lascerà l'Al-Hilal. Secondo quanto riporta Sport.es, al momento l'approdo di Cancelo al Barça è piuttosto complicato. L'ostacolo principale rimane l'alto stipendio che percepisce il portoghese in Arabia Saudita, una cifra che è molto lontana dalle attuali possibilità del club blaugrana. Inoltre all'interno del club non vedono il giocatore come una priorità.
SPORT – Cancelo, al Barça non sono convinti: ecco perché. L’Inter rimane…
Il Barça ha sondato l'opzione dopo aver saputo, attraverso Jorge Mendes, che il calciatore non ha intenzione di continuare all'Al Hilal e che la sua priorità è tornare in Europa. Al vertice svelato da SPORT che ha avuto luogo tra l'agente di Cancelo e il presidente Laporta, si è parlato della situazione del calciatore e si è concluso che all'interno del club non c'è consenso totale sull'opportunità dell'operazione. Inoltre, al Barça hanno chiaro che la priorità del mercato è rafforzare la difesa.
"Nel frattempo, l'Inter è il club che, in questo momento, appare meglio posizionato. La squadra italiana sarebbe disposta a pagare circa la metà del suo stipendio, anche se l'operazione non è chiusa. Ma, in questo momento, l'Inter è lo scenario più praticabile per il futuro del portoghese", si legge sul portale spagnolo.
(Sport.es)
