L'indiscrezione degli ultimi minuti è clamorosa: l'Inter è sulle tracce di Khephren Thuram e si sta capendo la fattibilità di un'operazione più allargata già a gennaio con l'inserimento di Davide Frattesi.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter FCIN1908 / Inter, Chivu sogna questi 3 mediani: i nomi. E per uno c’è speranza a gennaio se…
calciomercato
FCIN1908 / Inter, Chivu sogna questi 3 mediani: i nomi. E per uno c’è speranza a gennaio se…
Secondo quanto risulta a FcInter1908, i tre mediani che l’Inter aveva in mente la scorsa estate erano questi tre
E arrivano conferme: secondo quanto risulta a FcInter1908, i tre mediani che l’Inter aveva in mente la scorsa estate erano il francese della Juve, Kone ed Ederson. Per gli ultimi due la strada è complessa, ma per il classe 2002 potrebbe aprirsi uno spiraglio nel caso i bianconeri dovessero accettare di inserire nell’affare Frattesi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA