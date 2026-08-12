Emergono altri dettagli rispetto all'affare tra Inter e Lazio per Davide Frattesi, che si trasferirà in biancoceleste

Marco Macca
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Emergono altri dettagli rispetto all'affare tra Inter e Lazio per Davide Frattesi, che si trasferirà in biancoceleste in prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni, a 15 milioni di euro.

Frattesi

Secondo quanto risulta a FCInter1908, infatti, i nerazzurri manterranno una percentuale altissima sull'eventuale futura rivendita del giocatore.

Inter Frattesi
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Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l'eventuale 50% del ricavato andrebbe dritto nelle casse dell'Inter. Un dettaglio importante che mette i nerazzurri in ottima posizione anche per il futuro.

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