Emergono altri dettagli rispetto all'affare tra Inter e Lazio per Davide Frattesi, che si trasferirà in biancoceleste
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Emergono altri dettagli rispetto all'affare tra Inter e Lazio per Davide Frattesi, che si trasferirà in biancoceleste in prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo a determinate condizioni, a 15 milioni di euro.
Secondo quanto risulta a FCInter1908, infatti, i nerazzurri manterranno una percentuale altissima sull'eventuale futura rivendita del giocatore.
Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l'eventuale 50% del ricavato andrebbe dritto nelle casse dell'Inter. Un dettaglio importante che mette i nerazzurri in ottima posizione anche per il futuro.
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