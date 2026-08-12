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E' in chiusura in questi minuti l'operazione che porterà Davide Frattesi alla Lazio: il centrocampista lascerà l'Inter dopo tre stagioni in nerazzurro. Ma quanto vale a bilancio e a quanto ammonterebbe l'eventuale plusvalenza? Lo spiega Calcio e Finanza: "Il costo storico di Frattesi a bilancio è pari a 32,826 milioni di euro. Al 30 giugno 2025 (ultimo bilancio pubblicato), il valore netto del classe 1999 era pari a 19,628 milioni di euro. Al 30 giugno 2026, invece, il suo valore dovrebbe scendere a 13,063 milioni di euro. La trattativa con la Lazio è stata imposta con un prestito oneroso da1 milione di euro con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni a 14 milioni.

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Sarebbe inoltre prevista una percentuale superiore al 20% sulla futura rivendita per il club milanese. Come appreso da Calcio e Finanza, invece, il Sassuolo non ha nessuna percentuale a suo vantaggio prevista nel passaggio in nerazzurro dell’estate 2023. L’Inter potrebbe quindi, in caso di riscatto, registrare una plusvalenza di 7,503 milioni, considerando la previsione del valore di Frattesi di 6,497 milioni di euro al 30 giugno 2027. Veniamo ora ai risparmi dell’Inter per quanto riguarda l’operazione Frattesi.

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I nerazzurri nell’esercizio in corso 2026/27 risparmierebbero l’ingaggio lordo di 5,55 milioni (3 milioni netti) e 1 milione del prestito, per un totale di 6,55 milioni. Risparmio pari all’ammortamento annuo del giocatore, ovvero 6,565 milioni, che sarà ancora a carico dell’Inter almeno per la stagione in corso. In caso di riscatto, invece, nel 2027/28 l’Inter non riconoscerebbe a Frattesi l’ingaggio dell’ultimo anno di contratto (5,55 lordi) a cui si sommerebbe l’ultimo anno di ammortamento per un risparmio totale pari a 12,115 milioni di euro. A questa cifra, ovviamente, andrebbero sommati i 14 milioni di riscatto che a quel punto la Lazio riconoscerebbe al club presieduto da Giuseppe Marotta, che metterebbe così a segno una plusvalenza di 7,5 milioni".