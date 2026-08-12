GUARRO e PACE EP13: Cosa pensa l'Inter di Bovio. Giù le mani da Stankovic, cedere questi 2
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Accordo raggiunto per Djed Spence tra Inter e Tottenham. Il giocatore ha già un'intesa con il club nerazzurro, questo l'ultimo aggiornamento da Fabrizio Romano:
"Here we go! Intesa verbale adesso col Tottenham per 31,5 milioni di euro e atteso il via libera per visite mediche e firme. Spence ha una base d’accordo con l’Inter per un quinquennale".
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