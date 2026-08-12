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Ore frenetiche per il mercato dell'Inter: il club nerazzurro ha chiuso Djed Spence e sta finalizzando la cessione di Davide Frattesi alla Lazio. Ma non finisce qui, come spiega Sky Sport.

"Sulla fascia, al momento l'Inter non ha avuto altri contatti per Malick Fofana. Per quanto riguarda Curtis Jones, il futuro del giocatore del Liverpool è appeso alla decisione dei Reds.

Getty Images

Negli scorsi giorni vi abbiamo raccontato che il futuro di Luis Henrique può essere alla Roma. Oggi il giocatore ha parlato con il club e, siccome è arrivata un'offerta dai giallorossi, l'Inter è disposta a cedere il brasiliano".