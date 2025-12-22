FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter FCIN1908 / Frattesi, Inter ha incassato interesse Juve. La risposta? Lo potete avere in 2 modi

calciomercato

FCIN1908 / Frattesi, Inter ha incassato interesse Juve. La risposta? Lo potete avere in 2 modi

FCIN1908 / Frattesi, Inter ha incassato interesse Juve. La risposta? Lo potete avere in 2 modi - immagine 1
Le ultime sul centrocampista nerazzurro
Sabine Bertagna Vice direttore 

Davide Frattesi vuole più spazio, anche in ottica Mondiale. Questo è un dato abbastanza incontrovertibile se si guarda al minutaggio del centrocampista nerazzurro. 499' i minuti giocati da Davide in questa stagione, sotto la guida di Cristian Chivu.

Anche un anno fa il tema era pressoché lo stesso. Frattesi con Inzaghi si è rivelato un giocatore molto determinante in relazione al minutaggio, che anche nella scorsa stagione non è stato particolarmente abbondante (1986' minuti giocati in tutte le competizioni). Ma Frattesi è un giocatore che piace e tanto perché ha caratteristiche uniche, che lo rendono particolarmente efficace. E sul mercato qualcosa si muove.

FCIN1908 / Frattesi, Inter ha incassato interesse Juve. La risposta? Lo potete avere in 2 modi- immagine 2
Getty

Niente sconti alla Juve

—  

Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, l'interesse della Juventus per Davide Frattesi sarebbe vivo. Ma l'Inter fa sapere che ha un prezzo e non ci saranno sconti per il centrocampista. Le condizioni le detterà l'Inter: 35 milioni oppure un giocatore scelto dalla società nerazzurra, non uno qualsiasi (e il nome di Kephren Thuram è uno di quelli che suona bene). Davide quindi non è sul mercato in svendita ma a condizioni ben precise. Prendere o lasciare.

Leggi anche
Cattaneo: “Inter, i due ruoli per cui andare sul mercato: c’è già un nome. Cosa...
Fanatik – Il Besiktas piomba su Carlos Augusto: la situazione. L’Inter chiede…

© RIPRODUZIONE RISERVATA