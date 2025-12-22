Anche un anno fa il tema era pressoché lo stesso. Frattesi con Inzaghi si è rivelato un giocatore molto determinante in relazione al minutaggio, che anche nella scorsa stagione non è stato particolarmente abbondante (1986' minuti giocati in tutte le competizioni). Ma Frattesi è un giocatore che piace e tanto perché ha caratteristiche uniche, che lo rendono particolarmente efficace. E sul mercato qualcosa si muove.