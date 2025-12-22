FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Cattaneo: “Inter, i due ruoli per cui andare sul mercato: c’è già un nome. Cosa manca a Chivu”

calciomercato

Cattaneo: “Inter, i due ruoli per cui andare sul mercato: c’è già un nome. Cosa manca a Chivu”

Cattaneo: “Inter, i due ruoli per cui andare sul mercato: c’è già un nome. Cosa manca a Chivu” - immagine 1
Il giornalista Marco Cattaneo ha parlato per Repubblica dei problemi dell'Inter e degli innesti che servirebbero alla squadra di Chivu
Andrea Della Sala Redattore 

Il giornalista Marco Cattaneo ha parlato per Repubblica dei problemi dell'Inter e degli innesti che servirebbero alla squadra di Chivu:

All'Inter manca un difensore, vista l'incerta affidabilità di Bisseck, e un laterale di destra visto l'infortunio di Dumfries. Il difensore in cima alla lista delle preferenze è Gila, sarebbe un grande colpo, adesso o a giugno per rinforzare e svecchiare il reparto. Il vero acquisto non si trova sul mercato: all'Inter serve quella cosa che non ti faccia perdere le partite anche quando giochi meglio, che non ti fa uscire alla Supercoppa, che non ti fa perdere due partite di fila in Champions anche se a un passo dalla fine le stai pareggiando.

Cattaneo: “Inter, i due ruoli per cui andare sul mercato: c’è già un nome. Cosa manca a Chivu”- immagine 2

Troppi indizi fanno una prova gigante, il fattore C non esiste a meno che non sia l'iniziale di continuità che trovai dentro la partita, cattiveria, concentrazione, cinismo. Ora Atalanta, Bologna e Napoli prima degli incroci di Champions con Arsenal e Borussia, tutte squadre di livello medio alto contro cui quest'anno è andata quasi sempre male

Leggi anche
Fanatik – Il Besiktas piomba su Carlos Augusto: la situazione. L’Inter chiede…
Mercato, QS boom: “Inter su Konaté a zero! Aumentano le big su Bastoni, cosa può succedere...

© RIPRODUZIONE RISERVATA