Il giornalista Marco Cattaneo ha parlato per Repubblica dei problemi dell'Inter e degli innesti che servirebbero alla squadra di Chivu :

All'Inter manca un difensore, vista l'incerta affidabilità di Bisseck, e un laterale di destra visto l'infortunio di Dumfries. Il difensore in cima alla lista delle preferenze è Gila, sarebbe un grande colpo, adesso o a giugno per rinforzare e svecchiare il reparto. Il vero acquisto non si trova sul mercato: all'Inter serve quella cosa che non ti faccia perdere le partite anche quando giochi meglio, che non ti fa uscire alla Supercoppa, che non ti fa perdere due partite di fila in Champions anche se a un passo dalla fine le stai pareggiando.