Cristian Chivu sta preparando la seconda partita di campionato in programma domenica sera. I nerazzurri - tutti disponibili e convocabili - scenderanno in campo contro l'Udinese. E mentre la concentrazione è tutta per il calcio giocato, le voci di mercato continuano a prendersi i riflettori della scena.

Come raccolto da FCINTER1908, al club di viale della Liberazione non sarebbe ancora arrivata un'offerta concreta per Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro piace molto al Newcastle, che potrebbe aver avviato una conversazione sul tema con i suoi agenti. La posizione dell'Inter? Intanto deve prima arrivare un'offerta commisurata all'importanza e al valore del giocatore. Frattesi piace molto a Chivu e non c'è intenzione da parte della società di scontentarlo. Nel caso in cui poi un'offerta importante arrivasse, questa verrà valutata nel contesto generale delle cose. Al suo posto andrebbe infatti integrato un giocatore altrettanto importante. Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato ed è difficile dire se ci saranno i margini per chiudere un'eventuale operazione del genere accontentando tutte le parti. Chivu compreso.