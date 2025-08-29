In Franciacontinuano a parlare del possibile addio di Benjamin Pavard all'Inter, ma anche delle difficoltà per i club francesi di prenderlo. In particolar modo per lo stipendio del giocatore. Il giocatore nerazzurro sarebbe nei mirini di Lille e Marsiglia, ma "il suo stipendio rappresenta un grosso ostacolo alle trattative". L'Inter, spiegano i media francesi, non si opporrebbe alal cessione ma il salario del calciatore rappresenta una sfida finanziaria considerevole per i club francesi interessati al suo ingaggio.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter In Francia – Lille e OM interessate a Pavard, ma l’operazione si può fare solo se…
calciomercato
In Francia – Lille e OM interessate a Pavard, ma l’operazione si può fare solo se…
I media francesi parlano del possibile rientro in Francia del difensore nerazzurro negli ultimi giorni di mercato
Trattativa complicata soprattutto per il Lille e per le risorse finanziare insufficienti del club francese. Anche l'OM potrebbe avere difficoltà con quel tipo di stipendio, nonostante il ritorno in Champions.
Un eventuale trasferimento richiederebbe concessioni da tutte le parti, spiegano, quindi da parte del giocatore e da parte dell'Inter che dovrebbero andare incontro alle esigenze del club francese per rendere l'operazione finanziaramente sostenibile.
(Fonte: sportune.fr)
© RIPRODUZIONE RISERVATA