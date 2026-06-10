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FCIN1908 – Inter, in sede una delegazione del Pisa: sul tavolo il futuro di Akinsanmiro

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Oltre all'agente di Bastoni, la dirigenza nerazzurra ha ricevuto anche una delegazione del Pisa, dopo questa stagione retrocesso in Serie B
Andrea Della Sala Redattore 

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Via vai nella sede dell'Inter questa mattina. Oltre all'agente di Bastoni, la dirigenza nerazzurra ha ricevuto anche una delegazione del Pisa, dopo questa stagione retrocesso in Serie B.

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Getty Images

Sul piatto il futuro del centrocampista di proprietà dell'Inter Ebenezer Akinsanmiro. Il giocatore è in prestito al Pisa che ha un diritto di riscatto fissato intorno ai 6 mln di euro e contro riscatto Inter a 7,5 mln. Si è parlato di quello che potrebbero essere gli scenari futuri di Akinsanmiro.

 

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