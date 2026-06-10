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FCIN1908 – Inter, in sede una delegazione del Pisa: sul tavolo il futuro di Akinsanmiro
Oltre all'agente di Bastoni, la dirigenza nerazzurra ha ricevuto anche una delegazione del Pisa, dopo questa stagione retrocesso in Serie B
Via vai nella sede dell'Inter questa mattina. Oltre all'agente di Bastoni, la dirigenza nerazzurra ha ricevuto anche una delegazione del Pisa, dopo questa stagione retrocesso in Serie B.
Sul piatto il futuro del centrocampista di proprietà dell'Inter Ebenezer Akinsanmiro. Il giocatore è in prestito al Pisa che ha un diritto di riscatto fissato intorno ai 6 mln di euro e contro riscatto Inter a 7,5 mln. Si è parlato di quello che potrebbero essere gli scenari futuri di Akinsanmiro.
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