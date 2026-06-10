Sul piatto il futuro del centrocampista di proprietà dell'Inter Ebenezer Akinsanmiro. Il giocatore è in prestito al Pisa che ha un diritto di riscatto fissato intorno ai 6 mln di euro e contro riscatto Inter a 7,5 mln. Si è parlato di quello che potrebbero essere gli scenari futuri di Akinsanmiro.