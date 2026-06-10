Inter, in sede è arrivato l’agente di Darmian e Bastoni

Attorno a mezzogiorno nella sede dell'Inter è arrivato Tullio Tinti , insieme a Manuel Montipò . Il suo arrivo negli uffici di via della Liberazione è passato in diretta su Skysport durante un collegamento. Si tratta dell'agente che ha in mano la procura di Darmian e di Bastoni .

Potrebbero quindi esserci novità sul futuro dei due giocatori: il primo è in scadenza di contratto e nell'ultima gara di campionato aveva espresso anche il desiderio di rimanere a Milano anche se si era parlato di un addio e di un ritorno al Torino.