Attorno a mezzogiorno nella sede dell'Inter è arrivato Tullio Tinti, insieme a Manuel Montipò. Il suo arrivo negli uffici di via della Liberazione è passato in diretta su Skysportdurante un collegamento. Si tratta dell'agente che ha in mano la procura di Darmian e di Bastoni.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, in sede è arrivato l’agente di Darmian e Bastoni
calciomercato
Inter, in sede è arrivato l’agente di Darmian e Bastoni
Il procuratore dei due giocatori nerazzurri è arrivato poco dopo mezzogiorno nella sede del club in via della Liberazione
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Potrebbero quindi esserci novità sul futuro dei due giocatori: il primo è in scadenza di contratto e nell'ultima gara di campionato aveva espresso anche il desiderio di rimanere a Milano anche se si era parlato di un addio e di un ritorno al Torino.
Il secondo è stato per tanto tempo nel mirino del Barcellona secondo diverse indicrezioni ma sembra destinato a rimanere in nerazzurro. Si parlerà di rinnovo?
© RIPRODUZIONE RISERVATA