Il procuratore di Bastoni ha parlato del suo incontro con l'Inter ai microfoni di FCINTER1908.IT

Eva A. Provenzano Caporedattore 10 giugno 2026 (modifica il 10 giugno 2026 | 13:31)

Il procuratore di Bastoni, Tullio Tinti a margine dell'incontro avuto con la dirigenza dell'Inter nella sede nerazzurra, ha parlato dei suoi assistiti anche ai microfoni di FCINTER1908.IT.

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-Il pensiero va subito a Bastoni, possiamo commentare la sua situazione?

Non siamo venuti qui per parlare di Bastoni che è un giocatore dell'Inter a tutti gli effetti. Ha un contratto ancora per altri due anni mi sembra: ha la maglietta dell'Inter addosso, quindi. È per rispettare i contratti ed è felice dell'Inter. Il problema non c'è mai stato.

-Si può annunciare che nonostante l'interesse di altri club come il Barça resta all'Inter?

È un calciatore dell'Inter ha un contratto con l'Inter e resterà sicuramente all'Inter, poi nel calcio può succedere di tutto. Però...

-Ma ha fatto piacere il gradimento di altri squadre?

Ma un giocatore come lui ha interesse di tutti le grandi squadre, non è quello il problema. Ma lui è felice dov'è e poi nella vita non si sa mai. Ma questo è un momento in cui è super contento di stare dov'è. L'Inter è la sua casa praticamente.

-Stagione particolare, ma si è consolidato il legame con la piazza...

Difficoltà che sono state accentuate secondo me, una cosa talmente ridicola che non ci voglio tornare su. Ha avuto difficoltà ma lui è molto forte caratterialmente, è sereno e i problemi sono scivolati.

-Sembra ci sia un ottimo rapporto tra di loro...

Sì. È il suo allenatore: poi io non vado negli spogliatoi (ride.ndr)

-Per Darmian che è in scadenza di contratto è possibile una nuova avventura in Serie A?

Sì, possibile. Deve capire ancora cosa vuole fare. Vediamo però siamo in un momento tra allenatori da fare e ds il mercato non è ancora effettivamente partito, trasferimenti ne sono stati fatti. C'è da lavorare e vogliamo lavorare, non vogliamo andare in vacanza.

-Perché era in sede all'Inter se non era qui per Bastoni?

Per salutare Marotta mio presidente al Varese, io ero capitano lui presidente e ogni tanto ci sentiamo. Sono venuto a salutarlo. Non ci credi? No? Ma è la verità.

-Quindi Bastoni resta?

Sì. Ma l'ho già detto prima, sei arrivato un po' in ritardo (dice ad un giornalista.ndr). Stavi giocando con Zanetti? Allora fattelo dire da lui, non da me (Tinti ride.ndr).

(fonte: FCINTER1908.IT, dall'inviato in sede Daniele Vitiello)