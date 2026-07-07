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FCINTER1908 / Inter, incontro in sede con Matias Mancuso: il piano per il futuro

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La dirigenza nerazzurro ha spiegato al classe 2007 e al suo entourage la volontà di promuoverlo nell'Under 23 di Vecchi
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Proseguono gli incontri nella sede dell’Inter di Viale della Liberazione. Poco fa è toccato a Matias Mancuso, esterno d’attacco italo-uruguaiano classe 2007 della Primavera. Il gioiello nerazzurro ha incontrato la dirigenza, per fare il punto sul futuro.

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La società ha ribadito a Mancuso e al suo entourage la volontà di puntare forte su di lui: in programma c’è la ‘promozione’ nell’Inter Under 23 guidata da Stefano Vecchi.

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Nella passata stagione, Matias Mancuso ha brillato con la maglia dell’Inter Primavera, mettendo a segno 11 gol e 2 assist in 41 partite.

Nelle scorse settimane si erano fatte avanti alcune squadre di Serie B, pronte ad accoglierlo e concedergli minutaggio, ma l’idea del club nerazzurro è quella di continuare il percorso di crescita in casa.

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Aggregato più volte in prima squadra nella gestione Inzaghi, Mancuso è stato convocato a maggio 2025 da Luciano Spalletti con la Nazionale italiana. Un’ulteriore conferma delle qualità del giovane nerazzurro, pronto a continuare a brillare con la maglia dell’Inter.

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