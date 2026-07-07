La dirigenza nerazzurro ha spiegato al classe 2007 e al suo entourage la volontà di promuoverlo nell'Under 23 di Vecchi

Proseguono gli incontri nella sede dell’Inter di Viale della Liberazione. Poco fa è toccato a Matias Mancuso, esterno d’attacco italo-uruguaiano classe 2007 della Primavera. Il gioiello nerazzurro ha incontrato la dirigenza, per fare il punto sul futuro.

La società ha ribadito a Mancuso e al suo entourage la volontà di puntare forte su di lui: in programma c’è la ‘promozione’ nell’Inter Under 23 guidata da Stefano Vecchi.

Nella passata stagione, Matias Mancuso ha brillato con la maglia dell’Inter Primavera, mettendo a segno 11 gol e 2 assist in 41 partite.

Nelle scorse settimane si erano fatte avanti alcune squadre di Serie B, pronte ad accoglierlo e concedergli minutaggio, ma l’idea del club nerazzurro è quella di continuare il percorso di crescita in casa.