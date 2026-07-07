I nerazzurri avrebbero messo gli occhi su un talento classe 2010 che sta già facendo parlare di sè in Norvegia

Fabio Alampi Redattore 7 luglio 2026 (modifica il 7 luglio 2026 | 16:32)

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La Norvegia sta attraversando un vero e proprio momento d'oro per quanto riguarda lo sport e, più nello specifico, il calcio: il Bodo/Glimt è diventato una realtà solida in Europa (lo sa bene anche l'Inter...), la Nazionale ha appena eliminato il Brasile al Mondiale e conquistato i quarti di finale, e sono sempre di più i giocatori di prima fascia che militano in top club del Vecchio Continente.

Strada già tracciata — Un movimento che sta ottenendo risultati anche a livello giovanile, tanto che diversi club europei hanno cominciato a spostare il proprio mirino in Scandinavia. Tra questi c'è anche l'Inter, che la scorsa estate ha portato a Milano l'attaccante classe 2008 Jonas Dahlberg Strand e il centrocampista classe 2009 Matheo Arntzen. Due operazioni che hanno dato frutti positivi, e che potrebbero presto essere imitate.

Derby italiano con il Como? — Secondo TV2, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Malte Fismen, nuovo astro nascente del calcio scandinavo. Esterno offensivo, all'occorrenza attaccante, nonostante sia solamente un classe 2010 gioca già regolarmente con la Prima Squadra dell'Asane, club militante nella seconda divisione norvegese. Nel 2026 ha collezionato 14 presenze, di cui 13 da titolare, segnando anche un gol e mettendo a referto due assist, ed è da tempo nel giro delle nazionale giovanili del suo Paese. Su di lui ci sarebbero tutte le big di Norvegia come Bodo/Glimt, Brann e Molde, oltre a diverse squadre europee: l'Inter c'è, ma anche il Como ha iniziato a visionarlo. La valutazione attuale si aggira tra i 10 e 15 milioni di corone norvegesi, circa 0,9-1,3 milioni di euro.