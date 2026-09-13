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Il mercato è finito da nemmeno due settimane, ma in casa Inter si guarda sempre al futuro. Il club nerazzurro, infatti, ha messo nel mirino due giovani di grande prospettiva. Secondo quanto appurato da FcInter1908.it, alcuni osservatori nerazzurri erano presenti ieri alla New Balance Arena di Bergamo per seguire la partita tra Atalanta e Cagliari.

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Sul taccuino ci sono Alessandro Romano (2006), autore già di un gol e di un ottimo inizio di stagione, e Paul Mendy (2007), anche lui ha trovato il gol proprio contro la squadra di Sarri. Il centrocampista italiano piace per pulizia tecnica e visione, un po’ lento, più da mediano a due che da mezzala. Ottime impressioni sull’attaccante senegalese, ancora da sgrezzare ma con ampi margini di miglioramento e una base di partenza di tutto rispetto.