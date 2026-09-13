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Archiviata la trasferta di Madrid, l'Inter prepara la prossima giornata di campionato. I nerazzurri domani affronteranno a San Siro l'Udinese che lo scorso anno uscì vittoriosa. Come sottolinea Sky Sport, Cristian Chivu valuta diversi cambi, l'unica certezza sarà l'impiego di John Stones dal 1'.

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L'ex difensore del Manchester City fin qui è stato utilizzato in alcuni spezzoni di gara. Ai lati dell’inglese dovrebbe giocare Alessandro Bastoni, mentre Manuel Akanji si candida a giocare come braccetto di destra. Mentre a centrocampo possibile il ritorno di Zielinski dall'inizio. In attacco nemmeno Lautaro è sicuro di partire dal 1', in corsa ci sono tutti e quattro gli attaccanti.