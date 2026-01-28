FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter FCIN1908 / Inter, offerta ufficiale per Yanis Massolin: le cifre. Affare curato da…

calciomercato

FCIN1908 / Inter, offerta ufficiale per Yanis Massolin: le cifre. Affare curato da…

FCIN1908 / Inter, offerta ufficiale per Yanis Massolin: le cifre. Affare curato da… - immagine 1
L’Inter accelera sul mercato e avanza la prima offerta ufficiale per Yanis Massolin (classe 2002), giovane profilo seguito con attenzione
Pasquale Guarro

L’Inter accelera sul mercato e avanza la prima offerta ufficiale per Yanis Massolin (classe 2002), giovane profilo seguito con grande attenzione dalla dirigenza nerazzurra.

Secondo quanto appurato da FCINTER1908, il club di viale della Liberazione ha messo sul tavolo una proposta complessiva da 5 milioni di euro destinata al Modena, proprietario del cartellino. Un segnale chiaro della volontà dell’Inter di provare a chiudere l’operazione fin da gennaio, anticipando eventuali inserimenti di altri club.

FCIN1908 / Inter, offerta ufficiale per Yanis Massolin: le cifre. Affare curato da…- immagine 2

Il giocatore piace per caratteristiche tecniche e margini di crescita, in linea con la strategia nerazzurra di investire su profili giovani ma già pronti per il salto di qualità.

A tessere la trama della trattativa, ha appurato FCINTER1908, è Giuseppe Riso, lo stesso agente che ha curato il trasferimento di Davide Frattesi all’Inter. Un dettaglio tutt’altro che secondario, che facilita i dialoghi tra le parti e mantiene aperti canali già ben rodati.

FCIN1908 / Inter, offerta ufficiale per Yanis Massolin: le cifre. Affare curato da…- immagine 3

La sensazione è che il dossier Massolin sia destinato a entrare presto in una fase più calda. Massolin è una mezzala di qualità, da molti associato per caratteristiche fisiche ad Adrien Rabiot (è alto ben oltre il metro e 90 ndr). Il giocatore del Modena può giocare anche in posizione avanzata, da trequartista.

Leggi anche
Romano: “Luis Henrique-Bournemouth impostata. Perisic forzerà senza CL. E...
Inter, Biasin: “Luis Henrique, tre proposte. Il Bournemouth è arrivato a offrire…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA