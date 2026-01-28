A tessere la trama della trattativa, ha appurato FCINTER1908, è Giuseppe Riso, lo stesso agente che ha curato il trasferimento di Davide Frattesi all’Inter. Un dettaglio tutt’altro che secondario, che facilita i dialoghi tra le parti e mantiene aperti canali già ben rodati.

La sensazione è che il dossier Massolin sia destinato a entrare presto in una fase più calda. Massolin è una mezzala di qualità, da molti associato per caratteristiche fisiche ad Adrien Rabiot (è alto ben oltre il metro e 90 ndr). Il giocatore del Modena può giocare anche in posizione avanzata, da trequartista.