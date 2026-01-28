L’Inter accelera sul mercato e avanza la prima offerta ufficiale per Yanis Massolin (classe 2002), giovane profilo seguito con grande attenzione dalla dirigenza nerazzurra.
FCIN1908 / Inter, offerta ufficiale per Yanis Massolin: le cifre. Affare curato da…
Secondo quanto appurato da FCINTER1908, il club di viale della Liberazione ha messo sul tavolo una proposta complessiva da 5 milioni di euro destinata al Modena, proprietario del cartellino. Un segnale chiaro della volontà dell’Inter di provare a chiudere l’operazione fin da gennaio, anticipando eventuali inserimenti di altri club.
Il giocatore piace per caratteristiche tecniche e margini di crescita, in linea con la strategia nerazzurra di investire su profili giovani ma già pronti per il salto di qualità.
A tessere la trama della trattativa, ha appurato FCINTER1908, è Giuseppe Riso, lo stesso agente che ha curato il trasferimento di Davide Frattesi all’Inter. Un dettaglio tutt’altro che secondario, che facilita i dialoghi tra le parti e mantiene aperti canali già ben rodati.
La sensazione è che il dossier Massolin sia destinato a entrare presto in una fase più calda. Massolin è una mezzala di qualità, da molti associato per caratteristiche fisiche ad Adrien Rabiot (è alto ben oltre il metro e 90 ndr). Il giocatore del Modena può giocare anche in posizione avanzata, da trequartista.
