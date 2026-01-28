FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, Biasin: “Luis Henrique, tre proposte. Il Bournemouth è arrivato a offrire…”

calciomercato

Inter, Biasin: “Luis Henrique, tre proposte. Il Bournemouth è arrivato a offrire…”

Inter, Biasin: “Luis Henrique, tre proposte. Il Bournemouth è arrivato a offrire…” - immagine 1
Secondo quanto riferito da Fabrizio Biasin, attorno al futuro di Luis Henrique iniziano a muoversi con decisione diversi club di Premier
Redazione1908

Secondo quanto riferito da Fabrizio Biasin, attorno al futuro di Luis Henrique iniziano a muoversi con decisione diversi club di Premier League. E con offerte piuttosto concrete.

L’esterno nerazzurro ha infatti attirato l’interesse di Bournemouth (come svelato in esclusiva da Fcinter1908), Aston Villa ed Everton, società che hanno già avviato i primi contatti esplorativi.

Tra le tre, il Bournemouth è il club che al momento ha presentato l’offerta più concreta. Sul tavolo dei nerazzurri, riferisce Biasin, "sarebbe arrivata una proposta complessiva da 30 milioni di euro, bonus compresi, cifra considerata importante".

Inter, Biasin: “Luis Henrique, tre proposte. Il Bournemouth è arrivato a offrire…”- immagine 2

Nonostante ciò, la posizione dell’Inter resta improntata alla prudenza. Il club di viale della Liberazione, infatti, non intende – e in parte non può – dare il via libera alla cessione senza prima avere certezze sul mercato in entrata.

La dirigenza nerazzurra vuole evitare di indebolire la rosa senza avere già in mano almeno un colpo in ingresso (più probabilmente due).

Inter, Biasin: “Luis Henrique, tre proposte. Il Bournemouth è arrivato a offrire…”- immagine 3

Luis Henrique resta quindi al centro delle valutazioni, ma ogni discorso è rimandato alle prossime settimane.Il mercato entra nel vivo, l’Inter osserva, ascolta e pianifica, senza fretta ma con idee chiare.

Il tweet di Biasin

—  

"Inter, per Luis Henrique sono arrivate chiamate da: -Bournemouth -Aston Villa -Everton L’offerta del Bournemouth (30 mln tutto compreso) la più concreta. Il club nerazzurro non intende/può dare l’ok all’uscita fino a quando non avrà certezze di almeno un colpo in entrata"

Leggi anche
Stankovic boom, stagione da urlo: tutti i numeri! Per rivederlo all’Inter e Chivu…
Clamoroso Orsi: “L’Inter ha avuto contatti con questo giocatore della Lazio”. E non è Gila

© RIPRODUZIONE RISERVATA