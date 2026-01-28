Secondo quanto riferito da Fabrizio Biasin , attorno al futuro di Luis Henrique iniziano a muoversi con decisione diversi club di Premier League. E con offerte piuttosto concrete.

L’esterno nerazzurro ha infatti attirato l’interesse di Bournemouth ( come svelato in esclusiva da Fcinter1908 ), Aston Villa ed Everton , società che hanno già avviato i primi contatti esplorativi.

Tra le tre, il Bournemouth è il club che al momento ha presentato l’offerta più concreta. Sul tavolo dei nerazzurri, riferisce Biasin, "sarebbe arrivata una proposta complessiva da 30 milioni di euro, bonus compresi, cifra considerata importante".