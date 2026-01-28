Secondo quanto riferito da Fabrizio Biasin, attorno al futuro di Luis Henrique iniziano a muoversi con decisione diversi club di Premier League. E con offerte piuttosto concrete.
Inter, Biasin: “Luis Henrique, tre proposte. Il Bournemouth è arrivato a offrire…”
L’esterno nerazzurro ha infatti attirato l’interesse di Bournemouth (come svelato in esclusiva da Fcinter1908), Aston Villa ed Everton, società che hanno già avviato i primi contatti esplorativi.
Tra le tre, il Bournemouth è il club che al momento ha presentato l’offerta più concreta. Sul tavolo dei nerazzurri, riferisce Biasin, "sarebbe arrivata una proposta complessiva da 30 milioni di euro, bonus compresi, cifra considerata importante".
Nonostante ciò, la posizione dell’Inter resta improntata alla prudenza. Il club di viale della Liberazione, infatti, non intende – e in parte non può – dare il via libera alla cessione senza prima avere certezze sul mercato in entrata.
La dirigenza nerazzurra vuole evitare di indebolire la rosa senza avere già in mano almeno un colpo in ingresso (più probabilmente due).
Luis Henrique resta quindi al centro delle valutazioni, ma ogni discorso è rimandato alle prossime settimane.Il mercato entra nel vivo, l’Inter osserva, ascolta e pianifica, senza fretta ma con idee chiare.
Il tweet di Biasin—
"Inter, per Luis Henrique sono arrivate chiamate da: -Bournemouth -Aston Villa -Everton L’offerta del Bournemouth (30 mln tutto compreso) la più concreta. Il club nerazzurro non intende/può dare l’ok all’uscita fino a quando non avrà certezze di almeno un colpo in entrata"
