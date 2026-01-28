"Norton-Cuffy? Al momento non risultano sondaggi concreti da parte dell'Inter. Vedremo se invece la Juventus deciderà di procedere, visto che il ds Ottolini lo conosce bene. Perisic? L'Inter farebbe l'operazione volentieri, ma non mi risulta che sia un discorso solo legato alla Champions League. Quello sì, è un discorso fondamentale. Se il PSV fosse eliminato, Perisic chiederebbe al PSV di essere liberato, ma il club olandese sta ripetendo in questi giorni a chi è coinvolto che il giocatore non intende liberarlo, anche senza Champions".

"Bisogna capire quanto farà forza Perisic e quanto spingerà l'Inter. Che, però, ha anche altri nomi in lista. I nerazzurri ci stanno lavorando. Saranno fatte delle valutazioni, anche perché il discorso Luis Henrique-Bournemouth è pronto e impostato riguardo l'offerta, che non si allontana molto dalle richieste dell'Inter. Ma tutto dipenderà dal calciatore che i nerazzurri riusciranno ad acquistare".