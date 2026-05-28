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Inter, Palestra non è Lookman: il prezzo ci sarà. Stankovic, ancora tutto aperto sul futuro
Nell'aria ci sono ancora i residui della festa intensa e meravigliosa che l'Inter ha messo in piedi per i due trofei, arrivati da poco anche fisicamente in viale della Liberazione. Ed è proprio in viale della Liberazione che la nuova stagione nerazzurra inizia a prendere forma. Desideri e intenzioni, acquisti e cessioni, trattative - speriamo - il più possibile fruttuose. È questo il leitmotiv dell'estate della nuova Inter, che si rimette al tavolo con una serenità preziosa (che manca in altri lidi, non troppo lontani) data da una struttura che ha dimostrato di poter essere competitiva e vincente anche quando cambia le sue pedine. Questa stessa tranquillità, data talvolta per scontata, è una parte importantissima del successo dell'Inter di Chivu. Pensare solo a giocare è un lusso che non tutti i club si possono permettere.
Il nome del giocatore più desiderato è Marco Palestra. Stavolta, al contrario di un anno fa quando Inter e Atalanta dialogavano per Lookman, il prezzo e le intenzioni sono chiari. Il club bergamasco è in attesa che il nuovo allenatore si insedi, ma - come raccolto da FCINTER1908 - Marotta e Percassi non avranno problemi a sentirsi e a parlarne. Il giocatore più desiderato è quello per il quale i tifosi nerazzurri spongono con maggiore vigore. Giovane e di talento. Come Aleksandar Stankovic, che ieri era a Milano per sbrigare l'idoneità sportiva ed è passato in sede per una visita di cortesia. Lo conosce bene Chivu, fin da quando era un bambino. Si parlerà anche di lui e di una sua possibile permanenza a Milano, dopo l'annata super positiva al Bruges. Nei prossimi meeting di mercato Chivu e dirigenza si confronteranno su acquisti e cessioni, che andranno valutati anche in relazioni alle eventuali offerte che potrebbero arrivare in viale della Liberazione. Dai 50/60 milioni in su è d'obbligo sedersi al tavolo delle trattative. Si studieranno tutti i tasselli, la rosa dovrà essere completata e perfezionata in alcuni punti. Anche l'anno prossimo, questa Inter vuole continuare a preoccuparsi solo di giocare e vincere.
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