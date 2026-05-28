Nell'aria ci sono ancora i residui della festa intensa e meravigliosa che l' Inter ha messo in piedi per i due trofei, arrivati da poco anche fisicamente in viale della Liberazione. Ed è proprio in viale della Liberazione che la nuova stagione nerazzurra inizia a prendere forma. Desideri e intenzioni, acquisti e cessioni, trattative - speriamo - il più possibile fruttuose. È questo il leitmotiv dell'estate della nuova Inter , che si rimette al tavolo con una serenità preziosa (che manca in altri lidi, non troppo lontani) data da una struttura che ha dimostrato di poter essere competitiva e vincente anche quando cambia le sue pedine. Questa stessa tranquillità, data talvolta per scontata, è una parte importantissima del successo dell' Inter di Chivu . Pensare solo a giocare è un lusso che non tutti i club si possono permettere.

Il nome del giocatore più desiderato è Marco Palestra. Stavolta, al contrario di un anno fa quando Inter e Atalanta dialogavano per Lookman, il prezzo e le intenzioni sono chiari. Il club bergamasco è in attesa che il nuovo allenatore si insedi, ma - come raccolto da FCINTER1908 - Marotta e Percassi non avranno problemi a sentirsi e a parlarne. Il giocatore più desiderato è quello per il quale i tifosi nerazzurri spongono con maggiore vigore. Giovane e di talento. Come Aleksandar Stankovic, che ieri era a Milano per sbrigare l'idoneità sportiva ed è passato in sede per una visita di cortesia. Lo conosce bene Chivu, fin da quando era un bambino. Si parlerà anche di lui e di una sua possibile permanenza a Milano, dopo l'annata super positiva al Bruges. Nei prossimi meeting di mercato Chivu e dirigenza si confronteranno su acquisti e cessioni, che andranno valutati anche in relazioni alle eventuali offerte che potrebbero arrivare in viale della Liberazione. Dai 50/60 milioni in su è d'obbligo sedersi al tavolo delle trattative. Si studieranno tutti i tasselli, la rosa dovrà essere completata e perfezionata in alcuni punti. Anche l'anno prossimo, questa Inter vuole continuare a preoccuparsi solo di giocare e vincere.