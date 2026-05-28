Nell'incontro a Montecarlo tra il ds nerazzurro Piero Ausilio e quello dei Reds sarebbe emerso anche un altro nome

E' Curtis Jones il primo obiettivo di mercato dell'Inter a centrocampo. Ma nell'incontro a Montecarlo tra il ds nerazzurro Piero Ausilio e quello dei Reds sarebbe emerso anche un altro nome tra le file degli inglesi.