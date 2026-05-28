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Mercato, QS svela: “Oltre a Jones nei dialoghi col Liverpool all’Inter è stato offerto anche…”
E' Curtis Jones il primo obiettivo di mercato dell'Inter a centrocampo. Ma nell'incontro a Montecarlo tra il ds nerazzurro Piero Ausilio e quello dei Reds sarebbe emerso anche un altro nome tra le file degli inglesi.
Lo svela il Quotidiano Sportivo: "Nel dialogo con il Liverpool sarebbe emerso anche il nome di Giorgi Mamardashvili. Il portiere georgiano è stato proposto perché ad Anfield non trova spazio, ma la pista appare complicata.
L’Inter sta effettivamente cercando un vice di Josep Martinez, dopo aver scelto di puntare sullo spagnolo per il dopo Sommer, ma proprio per questo difficilmente andrà su un portiere con ingaggio elevato (anche se il Liverpool, con la formula del prestito, potrebbe collaborare) e desiderio di giocare titolare".
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