SM – Inter, tutto su Palestra: lo paga Bisseck? Stankovic, dipenderà da…

Il tg sportivo ha parlato del mercato nerazzurro e si è soffermato sugli obiettivi in difesa e a centrocampo

Eva A. Provenzano Caporedattore 28 maggio 2026 (modifica il 28 maggio 2026 | 16:32)

"Tutto su Palestra. L'obiettivo numero uno del mercato dell'Interè il 21enne di Buccinasco". Così SportMediaset sulle manovre nerazzurre dell'estate. Il tg sportivo di Italia 1 ha parlato anche della cifra che servirebbe per portare via il giocatore all'Atalanta, proprietaria del cartellino: 40 mln. "Ma potrebbero non bastare. Non si può escludere la stessa telenovela vista un anno fa con Lookman, quando il club bergamasco decide per una cifra poi non cede", spiega SM.

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Secondo SportMediaset il budget per portare Marco Palestra a Milano potrebbe derivare dalla cessione di Yann Bisseck che ha mercato in Premier e Bundesliga. L'arrivo del giocatore, che viene da un'esperienza in prestito al Cagliari, prescinde dalla cessione di Denzel Dumfries anche se c'è la clausola rescissoria da 25 mln sul suo contratto con Barcellona e Real interessate all'olandese. Dopo mesi di sirene dall'estero dovrebbe invece rimanere a Milano Alessandro Bastoni. Per la difesa c'è sempre Solet sul taccuino dei dirigenti nerazzurri. "Avrebbe superato Muharemovic nelle preferenze del club nerazzurro", spiegano ancora da SportMediaset. Dovrebbero rimanere de Vrij e Mkhitaryan.

A centrocampo gli obiettivi sono i nomi noti di Koné e Curtis Jones che sarebbe potuto arrivare già a gennaio: il Liverpool per il giocatore, che è in scadenza nel 2027, chiede non meno di 25 mln. Da decidere il futuro di A. Stankovic: riacquistato dal Brugge, la sua permanenza dipenderà dalle offerte che arriveranno soprattutto dalla Premier. Provedel è l'uomo a cui starebbe pensando l'Inter come secondo di Josep Martinez, promosso a primo portiere. Una formalità il rinnovo di Chivu.

(Fonte: SM)