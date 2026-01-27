Se ne è parlato a più riprese in ottica Inter e il suo nome probabilmente non è mai completamente uscito dai radar nerazzurri. Ora, Franck Kessié potrebbe tornare a essere prepotentemente un obiettivo di mercato.
Se ne è parlato a più riprese in ottica Inter e il suo nome probabilmente non è mai completamente uscito dai radar nerazzurri
Secondo quanto risulta a FCInter1908.it, infatti, da Viale della Liberazione stanno seguendo con molta attenzione l'evolversi della situazione attorno al centrocampista ex Milan, accostato anche alla Juventus nei giorni scorsi.
Al momento, secondo quanto appurato, non ci sono vere trattative in corso, ma in vista di giugno le parti potrebbero aggiornarsi, quando chissà, magari l'interesse potrebbe trasformarsi in una trattativa vera e propria.
