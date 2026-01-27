FC Inter 1908
FCIN1908 / Inter, spunta l’opzione Kessie: nerazzurri interessati, ecco gli scenari per giugno

Se ne è parlato a più riprese in ottica Inter e il suo nome probabilmente non è mai completamente uscito dai radar nerazzurri
Se ne è parlato a più riprese in ottica Inter e il suo nome probabilmente non è mai completamente uscito dai radar nerazzurri. Ora, Franck Kessié potrebbe tornare a essere prepotentemente un obiettivo di mercato.

Secondo quanto risulta a FCInter1908.it, infatti, da Viale della Liberazione stanno seguendo con molta attenzione l'evolversi della situazione attorno al centrocampista ex Milan, accostato anche alla Juventus nei giorni scorsi.

Al momento, secondo quanto appurato, non ci sono vere trattative in corso, ma in vista di giugno le parti potrebbero aggiornarsi, quando chissà, magari l'interesse potrebbe trasformarsi in una trattativa vera e propria.

