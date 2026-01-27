FC Inter 1908
Luis Henrique, Romano: “Macché respinta, offerta Bournemouth soddisfa l’Inter ma…”

Luis Henrique, Romano: “Macché respinta, offerta Bournemouth soddisfa l’Inter ma…” - immagine 1
Tutto vero: il Bournemouth, come anticipato da FcInter1908 ieri, è forte su Luis Henrique. E il club inglese è pronto anche a soddisfare le richieste dell'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Tutto vero: il Bournemouth, come anticipato da FcInter1908 ieri, è forte su Luis Henrique.

E il club inglese è pronto anche a soddisfare le richieste dell'Inter, come racconta oggi Fabrizio Romano: "Ribadisco che il Bournemouth è su Luis Henrique a titolo definitivo: leggevo di un'offerta rispedita al mittente perché molto bassa.

Luis Henrique, Romano: “Macché respinta, offerta Bournemouth soddisfa l’Inter ma…”- immagine 2

A me non risulta sia questa la situazione: mi risulta che gli inglesi a livello di cifre siano pronti ad avvicinarsi alle richieste dell'Inter, il problema non è la loro offerta. Il vero punto è il discorso legato ai tempi: il Bournemouth aspetta da fine dicembre su questa vicenda e ancora non ha avuto il via libera, l'Inter aspetta di prendere il suo esterno destro, vedremo cosa succederà con Perisic.

Inter Luis Henrique
Getty Images

Ma finché l'Inter non ha il suo esterno non libera Luis Henrique: il Bournemouth aspetta ma non per sempre, c'è la possibilità che faccia scelte diverse in questi giorni. Il valore dell'offerta mi dicono che si avvicina a quello che l'Inter potrebbe gradire, ma è un gioco ad incastri".

