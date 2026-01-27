FC Inter 1908
C'è un nome nuovo che l'Inter segue sul mercato, soprattutto in ottica futura. A riferirlo è Gianluigi Longari di Sportitalia
Marco Macca
Marco Macca 

C'è un nome nuovo che l'Inter segue sul mercato, soprattutto in ottica futura. A riferirlo è Gianluigi Longari di Sportitalia, secondo cui quella nerazzurra sarebbe tra le squadre a Yanis Massolin, giovane centrocampista offensivo del Modena, secondo in classifica in Serie A, di nazionalità francese e classe 2002, con un contratto in scadenza nel 2028 con i canarini.

Con un valore di mercato di circa un milioni di euro (fonte Transfernarkt), il giovane Massolin sarebbe un rinforzo con vista sul futuro per i nerazzurri, che lo seguono con attenzione, visto anche che è considerato tra i migliori calciatori di Serie B di questa stagione.

Fin qui, in questa stagione il calciatore ha totalizzato 14 presenze con la maglia del Modena, segnando un gol e fornendo due assist.

