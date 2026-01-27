C'è un nome nuovo che l'Inter segue sul mercato, soprattutto in ottica futura. A riferirlo è Gianluigi Longari di Sportitalia

quella nerazzurra sarebbe tra le squadre a Yanis Massolin, giovane centrocampista offensivo del Modena, secondo in classifica in Serie A, di nazionalità francese e classe 2002, con un contratto in scadenza nel 2028 con i canarini.