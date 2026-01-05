Continua il pressing dell'Inter per Joao Cancelo . Il club nerazzurro ha individuato del portoghese il profilo e soprattutto l'opportunità per rinforzare la fascia destra. Come riporta il giornalista di Sky Sport DE, Florian Plettenberg , in queste ore il club nerazzurro sta spingendo per far firmare Cancelo con effetto immediato.

"Al momento nulla è avanzato tra Barcellona e Cancelo e un trasferimento al Barca è attualmente molto improbabile", ha scritto il giornalista. Sono ore d'attesa, ma la sensazione è che la questione si risolverà nel giro di poche ore.