Continua il pressing dell'Inter per Joao Cancelo. Il club nerazzurro ha individuato del portoghese il profilo e soprattutto l'opportunità per rinforzare la fascia destra. Come riporta il giornalista di Sky Sport DE, Florian Plettenberg, in queste ore il club nerazzurro sta spingendo per far firmare Cancelo con effetto immediato.
"Al momento nulla è avanzato tra Barcellona e Cancelo e un trasferimento al Barca è attualmente molto improbabile", ha scritto il giornalista. Sono ore d'attesa, ma la sensazione è che la questione si risolverà nel giro di poche ore.
