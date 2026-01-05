Sky – Cancelo, accordo Inter-Al-Hilal. In vantaggio tra Acerbi e de Vrij…

Il club nerazzurro ha un principio d'accordo con il club arabo guidato in panchina da Inzaghi che ha bisogno di un centrale

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 gennaio 2026 (modifica il 5 gennaio 2026 | 15:32)

A Skysport sono tornati a parlare diJoao Cancelo e del suo possibile sbarco a Milano. Sarebbe il secondo della sua carriera perché con la maglia dell'Inter, il calciatore portoghese ha giocato in prestito dal Valencia nella stagione 2017-2018, poi andò alla Juve.

Il calciatore portoghese vuole lasciare l'Al-Hilal e tornare a giocare in Europa. Avrebbe dato priorità al Barcellona, altra sua ex ma dovrà dare una risposta al club nerazzurro nelle prossime ore. Perché la società ha intanto trovato l'accordo con il club arabo, guidato in panchina da Simone Inzaghi, per il trasferimento dell'esterno destro.

"All'interno della trattativa dovrebbe essere inserito uno tra Acerbi e de Vrij con il primo in vantaggio sul secondo: il centrale italiano in questo momento sarebbe il favorito per lasciare il club nerazzurro e approdare alla corte di Inzaghi", riferiscono da Sky. Anche l'olandese viene considerato in uscita: non ha abbastanza spazio in nerazzurro e in vista Mondiale potrebbe cercare un'altra soluzione.

(Fonte: SS24)