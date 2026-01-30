L’Inter resta vigile sul fronte Dumfries, con il Liverpool che nelle ultime ore ha chiesto informazioni sull’esterno olandese. I Reds seguono il giocatore da tempo ma prima di affondare il colpo, secondo quanto appurato da Fcinter1908, vogliono vederci chiaro sulle sue condizioni fisiche.
FCIN1908 / Liverpool su Dumfries a precise condizioni. Inter andrebbe su questi 2 esterni
Il nodo principale, infatti, riguarda i tempi di recupero dopo l'operazione alla caviglia che lo tiene fuori dai campi da ormai due mesi. Da Anfield pretendono garanzie precise: Dumfries dovrebbe essere pronto quasi subito.
Una condizione ritenuta fondamentale per procedere con un’eventuale trattativa. In casa nerazzurra, intanto, si riflette sugli scenari alternativi. L’Inter non ha necessità di cedere, ma davanti a un’offerta importante le valutazioni cambierebbero. Ecco perché Marotta e Ausilio lavorano sotto traccia anche sul piano dei possibili sostituti.
In caso di partenza dell’olandese, il club non punterebbe su un solo profilo. L’idea sarebbe quella di inserire due giocatori con caratteristiche differenti, secondo quanto confermato a Fcinter1908. Il primo nome sulla lista è quello di Norton-Cuffy. Un esterno con fisicità e spinta, profilo simile proprio a Dumfries.
Il secondo nome porta invece a Diaby. Giocatore più tecnico, rapido e imprevedibile. Un’alternativa che permetterebbe a Chivu soluzioni tattiche diverse. Due strade differenti, ma entrambe funzionali al progetto.
Il Liverpool osserva, l’Inter attende. Molto dipenderà dalle condizioni di Dumfries e dalle reali intenzioni dei Reds.
