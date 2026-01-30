L’Inter resta vigile sul fronte Dumfries, con il Liverpool che nelle ultime ore ha chiesto informazioni sull’esterno olandese

L’Inter resta vigile sul fronte Dumfries, con il Liverpool che nelle ultime ore ha chiesto informazioni sull’esterno olandese. I Reds seguono il giocatore da tempo ma prima di affondare il colpo, secondo quanto appurato da Fcinter1908, vogliono vederci chiaro sulle sue condizioni fisiche.

Una condizione ritenuta fondamentale per procedere con un’eventuale trattativa. In casa nerazzurra, intanto, si riflette sugli scenari alternativi. L’Inter non ha necessità di cedere, ma davanti a un’offerta importante le valutazioni cambierebbero. Ecco perché Marotta e Ausilio lavorano sotto traccia anche sul piano dei possibili sostituti.