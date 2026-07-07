Un giocatore che ha confermato le qualità fatte vedere in patria, e sul quale l'Inter punta molto. Le sue prestazioni, anche con la Nazionale, non sono passate inosservate, e diversi club hanno preso appunti: la dirigenza nerazzurra e l'entourage del giocatore sono molto legati e stanno gettando le basi per rendere ancora più solido questo rapporto. La naturale conseguenza di questo incontro dovrebbe essere il prolungamento del contratto, da definire nei prossimi mesi.