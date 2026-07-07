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FCINTER1908 / Inter, si discute del futuro di Arntzen: incontro con l’entourage

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Il centrocampista norvegese, classe 2009, ha fatto molto bene nella sua prima stagione in nerazzurro, e la dirigenza punta su di lui
Fabio Alampi Redattore 

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Giornata di incontri in viale della Liberazione, quartier generale dell'Inter. Tra i vari appuntamenti in programma c'era anche quello con la BDF Football Capital, agenzia di procura che gestisce gli interessi, tra gli altri, anche di Luka Topalovic, Jonas Strand e Matheo Arntzen.

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Secondo quanto appurato da Fcinter1908, al centro della discussione ci sarebbe stato il punto sul futuro di Matheo Arntzen, centrocampista norvegese classe 2009 che nella stagione appena conclusa è stato grande protagonista - da sotto età - nella formazione nerazzurra U18, vincitrice del campionato di categoria.

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Un giocatore che ha confermato le qualità fatte vedere in patria, e sul quale l'Inter punta molto. Le sue prestazioni, anche con la Nazionale, non sono passate inosservate, e diversi club hanno preso appunti: la dirigenza nerazzurra e l'entourage del giocatore sono molto legati e stanno gettando le basi per rendere ancora più solido questo rapporto. La naturale conseguenza di questo incontro dovrebbe essere il prolungamento del contratto, da definire nei prossimi mesi.

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