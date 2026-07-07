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Romano: “Khalaili-Inter come Gila-Milan. C’è grande fiducia, anzi i nerazzurri sentono di…”
Anan Khalaili sempre più vicino a diventare l'erede di Denzel Dumfries sulla fascia destra dell'Inter: le ultimissime di Fabrizio Romano
Anan Khalaili sempre più vicino a diventare l'erede di Denzel Dumfries sulla fascia destra dell'Inter. Ecco le ultimissime da Fabrizio Romano sulla trattativa in corso tra i nerazzurri e l'Union Saint-Gilloise.
"Si sta assolutamente andando avanti con l’operazione Khalaili-Inter. L’Inter è molto fiduciosa, convinta di riuscire a prenderlo. È una questione di cifra finale, l’Inter è molto tranquilla, sente di avere il giocatore ‘blindato’.
L’Inter è fiduciosa, l’operazione va avanti mediaticamente a fari spenti perché non ci sono intermediari. Ma c’è grande serenità su questa operazione, come dicevo per Gila-Milan. Pazienza per Khalaili-Inter", ha spiegato Romano sul suo canale YouTube.
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