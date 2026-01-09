FC Inter 1908
Il no di Cancelo, che ha scelto di tornare al Barcellona, non ha fermato il lavoro della dirigenza nerazzurra
Fabio Alampi Redattore 

Il mercato di gennaio dell'Inter non è chiuso. Tutt'altro. La dirigenza nerazzurra, dopo aver incassato il "no, grazie" da parte di Joao Cancelo (che ha preferito tornare al Barcellona), sta ancora valutando la possibilità di puntellare la rosa inserendo un altro esterno destro.

Getty Images

Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, i vertici del club di viale della Liberazione hanno qualche idea a tal proposito. Diversi i profili monitorati, più all'estero che in Italia. Nei prossimi giorni potrebbero esserci degli sviluppi.

