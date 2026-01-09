Aumenta la lista delle pretendenti per il centrocampista serbo, che sta conquistando tutti con il Club Brugge

Fabio Alampi Redattore 9 gennaio 2026 (modifica il 9 gennaio 2026 | 21:24)

Aleksandar Stankovic non smette di far parlare di sè. Il centrocampista serbo sta brillando con la maglia del Club Brugge, imponendosi come uno dei migliori prospetti nel suo ruolo a livello internazionale.

L'Inter, come noto, mantiene un diritto di recompra su di lui, ma nel frattempo la lista delle pretendenti aumenta giorno dopo giorno.

Secondo la Bild, chi sta pensando di fare dei passi concreti per il talentuoso classe 2005 è il Borussia Dortmund: i gialloneri, nonostante la cessione di Gross al Brighton, non sentono l'urgenza di puntellare il reparto mediano, ma davanti alla possibilità di investire su un giovane di prospettiva non si tirerebbero di certo indietro. Farlo a gennaio, inoltre, sarebbe sicuramente vantaggioso, dal momento che il valore di Stankovic è destinato a crescere ulteriormente in estate.

La valutazione del giocatore, ceduto dall'Inter al Club Brugge per 9,5 milioni di euro, è già triplicata: i nerazzurri possono riportarlo a Milano sfruttando l'opzione concordata con i belgi, ma sono tante le squadre che lo hanno già messo nel mirino, tra cui il Bayer Leverkusen e altre big europee.

"Proprio perché Stanković sta diventando sempre più costoso e richiesto, i dirigenti del Dortmund stanno valutando se tentare l'affondo già in questa finestra invernale per aggirare la recompra in mano all'Inter", scrive la Bild.