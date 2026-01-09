A confermarlo è Alfredo Pedullà nel suo video su Youtube, spiegando il motivo della fase di stallo: "Non parlo più di Frattesi fin quando non ci sarà qualcuno che si presenterà con un'offerta da 30 mln base minima o 28 mln + 2/3 di bonus. Frattesi è stato utilizzato con il contagocce e il prezzo può scendere rispetto alla scorsa estate quando l'Inter chiedeva molto di più anche per scoraggiare delle rivali per lo scudetto.

'Porta quei soldi e ne parliamo', ad oggi ci sono sondaggi, il Galatasaray è andato con l'entourage ma non ha ancora affondato con l'Inter perché deve capire se fare l'investimento e se accettare le condizioni dell'Inter. Sarei sorpreso se Frattesi restasse all'Inter, rischierebbe di buttare via una stagione ma l'Inter non lo regala, qualcuno si deve materializzare ed ecco perché questa fase di silenzio in queste ore"