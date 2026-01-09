FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà – Frattesi-Inter, addio opzione più probabile: fase di stallo? Ecco il vero motivo

calciomercato

Pedullà – Frattesi-Inter, addio opzione più probabile: fase di stallo? Ecco il vero motivo

Pedullà – Frattesi-Inter, addio opzione più probabile: fase di stallo? Ecco il vero motivo - immagine 1
Alfredo Pedullà ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla situazione Frattesi-Inter: addio probabile a gennaio? Le novità di oggi
Matteo Pifferi Redattore 

Il futuro di Davide Frattesi sembra essere già scritto. Il suo addio a gennaio dall'Inter è l'opzione più probabile anche se, al momento, non c'è nulla di concreto.

Pedullà – Frattesi-Inter, addio opzione più probabile: fase di stallo? Ecco il vero motivo- immagine 2

A confermarlo è Alfredo Pedullà nel suo video su Youtube, spiegando il motivo della fase di stallo: "Non parlo più di Frattesi fin quando non ci sarà qualcuno che si presenterà con un'offerta da 30 mln base minima o 28 mln + 2/3 di bonus. Frattesi è stato utilizzato con il contagocce e il prezzo può scendere rispetto alla scorsa estate quando l'Inter chiedeva molto di più anche per scoraggiare delle rivali per lo scudetto.

Pedullà – Frattesi-Inter, addio opzione più probabile: fase di stallo? Ecco il vero motivo- immagine 3
Getty Images

'Porta quei soldi e ne parliamo', ad oggi ci sono sondaggi, il Galatasaray è andato con l'entourage ma non ha ancora affondato con l'Inter perché deve capire se fare l'investimento e se accettare le condizioni dell'Inter. Sarei sorpreso se Frattesi restasse all'Inter, rischierebbe di buttare via una stagione ma l'Inter non lo regala, qualcuno si deve materializzare ed ecco perché questa fase di silenzio in queste ore"

Leggi anche
Stankovic, irrompe il Borussia Dortmund: offerta già a gennaio? Lo scenario
Asllani, spunta un’ipotesi in Ligue 1: primi sondaggi da parte del Paris FC

© RIPRODUZIONE RISERVATA