Pasquale Guarro 26 gennaio - 16:45

L’offerta del Besiktas per Luis Henrique, al momento, non scalda i cuori in casa Inter e non verrà presa in considerazione dalla dirigenza nerazzurra. La società non ha alcuna intenzione di aprire a una trattativa sulla base della proposta arrivata dalla Turchia. E' quanto appreso da Fcinter1908.

Il brasiliano non è stato inserito nella lista dei giocatori in uscita e in Viale della Liberazione la linea è chiara: nessuna cessione forzata o dettata da esigenze di mercato.

Luis Henrique è considerato un profilo utile all’interno del progetto tecnico e solo davanti a un’occasione davvero vantaggiosa l’Inter potrebbe prendere in considerazione una sua partenza. Ma si valuta, eventualmente, solo una cessione che faccia rientrare dal cospicuo investimento

L'Inter ha ricevuto un'offerta a titolo definitivo — Scenario che, ad oggi, non si è ancora concretizzato in maniera definitiva. Diverso ripetto al Besiktas, invece, il discorso legato al Bournemouth, club di Premier League che ha mosso passi più convincenti e si è presentato con una proposta ritenuta seria. Sul tavolo nerazzurro, ha appreso Fcinter1908, è infatti arrivata un’offerta a titolo definitivo. L’Inter prende atto della situazione e valuta con attenzione, senza fretta ma con la consapevolezza del valore del calciatore. Al momento la pista inglese resta la più credibile, mentre il Besiktas è lontano dai parametri richiesti.