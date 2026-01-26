Il PSV deve fare i conti con il forte interesse dell'Inter nei confronti di Ivan Perisic.
calciomercato
Stekelenburg: “Perisic-Inter? Ecco la situazione. Il PSV vorrebbe tenerlo, ma arriva…”
Il club olandese non ha nessuna intenzione di lasciare partire il croato, ma davanti a una buona offerta dei nerazzurri potrebbe cambiare idea.
"L'Inter non si è ancora fatta avanti ufficialmente", ha dichiarato il giornalista Jeroen Stekelenburg. "Credo che dipenda molto dalla prossima settimana se riusciranno a qualificarsi per la Champions League . Bisognerà pagare una cifra considerevole, ma se l'Inter è disposta a pagare e tu sei fuori dalla Champions League...".
"Il PSV vincerà ovviamente il campionato, quindi posso immaginare che siano disposti a parlare. E a dire 'sì' a una buona offerta. Il suo contratto scade nell'estate del 2027, ed è incredibilmente importante. Il PSV vorrebbe davvero tenerlo, ma arriva un momento in cui non si può più dire 'no'".
(psvfans.nl)
© RIPRODUZIONE RISERVATA