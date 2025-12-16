La tragica situazione sportiva della Fiorentina, ultima in classifica e ancora senza vittorie in campionato, potrebbe portare a scenari di mercato inimmaginabili solamente pochi mesi fa, con diversi big che potrebbero chiedere la cessione. Tra questi c'è Albert Gudmundsson, uno dei principali imputati da parte dei tifosi viola per un rendimento ben lontano dalle aspettative.
Fiorentina-Gudmundsson, addio possibile già a gennaio. E se rispuntasse l'Inter?
L'attaccante islandese, in rotta con l'ambiente viola e cercato in passato dai nerazzurri, potrebbe chiedere la cessione
L'attaccante islandese, secondo voci provenienti dall'ambiente fiorentino, potrebbe cambiare aria già a gennaio, con diversi club di Serie A che potrebbero drizzare le antenne. Dribbling, fantasia, abilità sui calci da fermo: un giocatore che farebbe comodo a tante squadre nelle seconda parte di stagione.
L'Inter lo ha seguito con grande interesse in passato, quando ancora militava nel Genoa: e se nelle prossime settimane ci fosse un improvviso ritorno di fiamma? I nerazzurri hanno già quattro alementi offensivi che stanno facendo bene, ma se si presentasse una situazione favorevole chissà che non la valuti.
