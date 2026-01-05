Il quotidiano La Repubblica ha analizzato questa mattina la vittoria dell'Inter in casa contro il Bologna. Una vittoria arrivata dopo una prova di forza dei nerazzurri, tanta la mole di gioco creata e tre gol a certificare che era tutta un'altra cosa dalla semifinale di Supercoppa Italiana in Arabia persa ai rigori.

Sugli scudi uno dei tre marcatori di serata, Lautaro Martinez. Trascinatore della squadra nerazzurra. Della sua ottima prova e del suo ottimo momento ha parlato soprattutto il giornale nazionale che però sottolinea anche con segnali incoraggianti siano arrivati dalla destra, dove opera Luis Henrique in attesa del ritorno di Dumfries che si è infortunato ed operato alla caviglia. Su quella fascia si fa il nome di Cancelo di cui Marotta ha parlato come di un'opportunità di mercato.