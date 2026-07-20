Il giocatore, autore di un’ottima Coppa del Mondo con l’Algeria, è a oggi la priorità del club giallorosso. Inter alla finestra
VIDEO / Inter, Belghali e Giovane sono pronti per il salto in una big?
Spence, Singo e non solo. L'Inter guarda a diversi profili per trovare il sostituto di Denzel Dumfries. Uno dei nomi sondati dal club nerazzurro è quello di Rafik Belghali, ma c'è da battere la forte concorrenza della Roma.
Secondo quanto riporta Footmercato, il giocatore, autore di un’ottima Coppa del Mondo con l’Algeria, è a oggi la priorità del club giallorosso. Le discussioni sono ben avanzate tra le diverse parti. Belghali, inoltre, è anche nella short-list dell’Inter per sostituire Dumfries.
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