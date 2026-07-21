GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

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L'Inter è pronta a rompere gli indugi per Djed Spence: l'esterno inglese è diventato la prima scelta per riempire la casella lasciata libera dalla partenza di Denzel Dumfries, e nei prossimi giorni è previsto un contatto diretto con il Tottenham per provare a imbastire una trattativa. La richiesta degli Spurs sarà importante, ma i nerazzurri sperano nell'aiuto del giocatore stesso, desideroso di cambiare aria per trovare maggior minutaggio.

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Così scrive il Corriere dello Sport: "L'Inter prepara l'affondo per Spence. Nelle prossime ore, infatti, è previsto un nuovo contatto con il Tottenham, dopo i primi approcci della scorsa settimana. Sarà l'occasione per mettere tutte le carte in tavola. Il club nerazzurro ha già capito che la richiesta sarà corposa: base di partenza 35 milioni, ma con la possibilità di raggiungere i 40 attraverso i bonus. Del resto, l’esterno si è messo in vetrina al Mondiale e gli Spurs ne hanno approfittato per alzare l’asticella. L’obiettivo di Marotta e Ausilio è chiaramente quello di abbassarla. E, per riuscirci, proveranno a sfruttare la sponda dello stesso Spence".

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"Dopo un Mondiale da protagonista, infatti, l'inglese fatica ad accettare di non essere una prima scelta di De Zerbi. La sua duttilità gli consente di giocare su entrambe le fasce. Ma la destra è territorio di Pedro Porro, cardine anche della Spagna campione, e a sinistra comanda l'azzurro Udogie. Di qui l'idea di fare le valigie. E, magari, di tornare in Italia, dopo un primo assaggio di Serie A con la maglia del Genoa, nei primi 6 mesi del 2024. Quello attuale, evidentemente, è un altro Spence. E l'Inter lo ritiene in grado di raccogliere e sostenere l'eredità di Dumfries. Al giusto prezzo, però. Toccherà anche al giocatore, quindi, spingere per andare all'Inter, ottenendo almeno uno sconto del Tottenham. Peraltro, gli Spurs non stanno facendo muro, tanto che in Inghilterra si parla pure di un interessamento dell'Everton, solo che comprensibilmente vogliono capitalizzare al massimo la vendita".